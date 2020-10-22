Экс-депутат Приморья получил 2,5 года за присвоение 700 млн рублей
Бывший депутат законодательного собрания Приморья и экс-директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор Милуш признан виновным в присвоении и растрате средств в особо крупном размере, заявили в районном суде Владивостока.
Милуш был арестован в 2018 году, однако тогда он был выпущен под залог. После этого депутат вернулся к работе в региональном парламенте.
Следователи считали, что Милуш похитил почти 700 миллионов рублей на фиктивных юридических услугах и благотворительности, часть средств была обналичена. Его обвиняли в двух эпизодах по статье о присвоении и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Суд назначил экс-депутату штраф в 800 тысяч рублей и приговорил на 2 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала изъять у экс-главы Марий Эл имущество на сумму 111 миллионов рублей.
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