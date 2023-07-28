СМИ: Известный по сериалам актёр Бабенко покончил с собой
Актер Андрей Бабенко совершил суицид. Об этом стало известно информационному агентству Regnum от осведомлённых источников.
Знакомые и коллеги обращают внимание, что у артиста не было семьи, мать и отец умерли. В последние годы жизни он переживал из-за одиночества и нехватки денег. Как уточнил друг Бабенко, режиссер Максим Бриус, смерть наступила 24 июля, однако известно об этом стало только сегодня.
Андрею Бабенко было 47 лет. В своё время он служил в Мурманском областном драматическом театре, после перебрался в Санкт-Петербург. Артист известен по ролям в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва пыталась покончить с собой и попала в реанимацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru