Экс-боец MMA Шамиль Абдулмуслимов застрелен в кафе в Дагестане

Экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов был убит о одном из кафе Хасавюрта. Об этом заявили в СК Дагестана, отмечая, что инцидент произошел 21 октября.

Абдулмуслимов находился в ресторане «Вайнах», когда в заведение зашли отец и сын Мурагисовы. Они выстрелили в бывшего спортсмена и скрылись с места преступления. Тот скончался на месте, отмечает 5-tv.ru. Позже они были задержаны по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ведется расследование.

По имеющимся данным, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.

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Между тем, в Крыму по факту гибели военнослужащего в одной из воинских частей возбуждено уголовное дело. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Дело открыто по статье «Убийство». При этом источник не уточнил, где конкретно и когда случилось происшествие, ставшее поводом для расследования.

Ранее в одной из социальных сетей появилась публикация жительницы полуострова, которая рассказала, что ее 22-летний сын был застрелен в воинской части другим военнослужащим – старшим по званию.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УбийствоДагестанСтрельбаПолиция
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