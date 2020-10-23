Экс-боец MMA Шамиль Абдулмуслимов застрелен в кафе в Дагестане

Экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов был убит о одном из кафе Хасавюрта. Об этом заявили в СК Дагестана, отмечая, что инцидент произошел 21 октября.

Абдулмуслимов находился в ресторане «Вайнах», когда в заведение зашли отец и сын Мурагисовы. Они выстрелили в бывшего спортсмена и скрылись с места преступления. Тот скончался на месте, отмечает 5-tv.ru. Позже они были задержаны по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ведется расследование.

По имеющимся данным, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.