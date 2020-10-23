Экс-боец MMA Шамиль Абдулмуслимов застрелен в кафе в Дагестане
Экс-боец ММА Шамиль Абдулмуслимов был убит о одном из кафе Хасавюрта. Об этом заявили в СК Дагестана, отмечая, что инцидент произошел 21 октября.
Абдулмуслимов находился в ресторане «Вайнах», когда в заведение зашли отец и сын Мурагисовы. Они выстрелили в бывшего спортсмена и скрылись с места преступления. Тот скончался на месте, отмечает 5-tv.ru. Позже они были задержаны по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ведется расследование.
По имеющимся данным, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.
Между тем, в Крыму по факту гибели военнослужащего в одной из воинских частей возбуждено уголовное дело. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Дело открыто по статье «Убийство». При этом источник не уточнил, где конкретно и когда случилось происшествие, ставшее поводом для расследования.
Ранее в одной из социальных сетей появилась публикация жительницы полуострова, которая рассказала, что ее 22-летний сын был застрелен в воинской части другим военнослужащим – старшим по званию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- НАТО расширит тренировочную миссию в Ираке
- Музей Юрия Гагарина может появиться в Звёздном городке
- Тихановская: Выборы в Белоруссии нужно назначить до конца года
- Переболевшие COVID-19 выстроились в очереди к трихологам
- Минздрав: COVID-вакцинация в РФ будет бесплатной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru