Экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании
Бывшего адвоката российского художника-акциониста Петра Павленского Хуана Бранко обвинили в изнасиловании 20-летней девушки. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что он находится под надзором суда.
19 апреля потерпевшая обратилась в одно из отделений парижской полиции, сообщив о факте изнасилования. Юрист и девушка якобы переписывались в одной из социальных сетей, после чего договорились о встрече. Сам адвокат отрицает свою вину.
Хуан Бранко - французский юрист, политический деятель и писатель. Он прославился благодаря публикации в 2019 году книги, в которой раскритиковал действия французского президента Эммануэля Макрона. Также адвокат активно поддерживал движение «Желтые жилеты».
Ранее он представлял интересы российского акциониста Петра Павленского, которого обвиняли в распространении интимных видео с экс-кандидатом на пост мэра Парижа. В СМИ сообщалось, что сам Бранко якобы был причастен к этому. Но адвокат отрицал вину.
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