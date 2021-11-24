Экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании

Бывшего адвоката российского художника-акциониста Петра Павленского Хуана Бранко обвинили в изнасиловании 20-летней девушки. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что он находится под надзором суда.

19 апреля потерпевшая обратилась в одно из отделений парижской полиции, сообщив о факте изнасилования. Юрист и девушка якобы переписывались в одной из социальных сетей, после чего договорились о встрече. Сам адвокат отрицает свою вину.

Хуан Бранко - французский юрист, политический деятель и писатель. Он прославился благодаря публикации в 2019 году книги, в которой раскритиковал действия французского президента Эммануэля Макрона. Также адвокат активно поддерживал движение «Желтые жилеты».