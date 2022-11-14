Экоактивисты облили сиропом картину в галерее Ванкувера

Акцию устроило движение Stop Fracking Around, выступающее за запрет фрекинга (технологии гидравлического разрыва пласта, используемой при добыче природного газа). На видео с места происшествия, опубликованных движением в соцсетях, видно, как две девушки подходят к картине и обливают ее кленовым сиропом, затем они приклеивают свои руки к стене. Экоактивисты пояснили в Twitter, что таким образом они стремились привлечь внимание к проблеме строительства газопровода Coastal GasLink в канадской провинции Британская Колумбия. По их словам, люди потрясены, когда на картину выливают сироп, однако никого не беспокоит, когда «правительство инвестирует в разрушение человеческой цивилизации».

В сообществе Stop Fracking Around также рассказали, что картин ы не пострадала, так как активисты специально выбирали полотно, находящееся под стеклом. Там также отметили, что выбрали именно работу Эмили Карр потому, что на ней изображен пейзаж с пнями деревьев, которые должны были символизировать вырубку лесов в Британской Колумбии.

