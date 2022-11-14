Экоактивисты облили сиропом картину в галерее Ванкувера
Двое экоактивистов облили кленовым сиропом картину канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте музея.
Полотно называется «Пни и небо», оно находится в постоянной экспозиции музея. Сообщается, что сотрудники галереи вместе с полицией Ванкувера проводят расследование этого «акта вандализма».
Акцию устроило движение Stop Fracking Around, выступающее за запрет фрекинга (технологии гидравлического разрыва пласта, используемой при добыче природного газа). На видео с места происшествия, опубликованных движением в соцсетях, видно, как две девушки подходят к картине и обливают ее кленовым сиропом, затем они приклеивают свои руки к стене. Экоактивисты пояснили в Twitter, что таким образом они стремились привлечь внимание к проблеме строительства газопровода Coastal GasLink в канадской провинции Британская Колумбия. По их словам, люди потрясены, когда на картину выливают сироп, однако никого не беспокоит, когда «правительство инвестирует в разрушение человеческой цивилизации».
В сообществе Stop Fracking Around также рассказали, что картин ы не пострадала, так как активисты специально выбирали полотно, находящееся под стеклом. Там также отметили, что выбрали именно работу Эмили Карр потому, что на ней изображен пейзаж с пнями деревьев, которые должны были символизировать вырубку лесов в Британской Колумбии.
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