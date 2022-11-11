Экоактивисты с криком попытались приклеить себя к «Крику» Мунка

Сторонники движения Stopp Oljeletinga! ( «Остановите нефтеразведку!») попытались приклеить себя к полотну «Крик» Эдварда Мунка в Национальном музее Норвегии. Об этом сообщает зарубежная пресса со ссылкой на местную полицию. Холст не пострадал, он был закрыт защитным стеклом — на нем остались следы клея.

Помещение, где экспонируется картина, временно закрыли для посетителей. О судьбе трех человек, принявших участие в акции, пока ничего не сообщается. Они намеревались «заставить законодателей остановить разработку залежей нефти».

Данная акция стала еще одной в череде подобных с участием сторонников движений Just Stop Oil, Dernière Rénovation, Stop Fossil Fuel Subsidies и других групп по всему миру.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», активисты заливали различными жидкостями висящие в музеях полотна Винсента Ван Гога, Анри де Тулуз-Лотрека, Клода Моне, приклеивали себя к различным экспонатам, перекрывали движение по магистралям и проводили акции на крышах знаменитых зданий.

