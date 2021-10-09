Экипажи ДПС задержали в Томске пьяного водителя, который хотел скрыться на тракторе в лесу
Предположительно пьяный водитель хотел скрыться на тракторе в Томске в лесном массиве от экипажей ДПС. Его задержали буквально через 10 минут преследования. Об этом рассказали в УГИБДД по Томской области.
"Водитель 1992 года рождения был задержан в лесном массиве на улице Мичурина города Томска <…> и доставлен в УГИБДД УМВД России по Томской области", - сказано в сообщении.
Судя по фотоснимкам, опубликованным в Instagram регионального УГИБДД, водитель трактора врезался в дерево. Информация о том, что по Томску за рулем трактора ездит предположительно нетрезвый мужчина, поступило в дежурную часть сегодня утром.
Ранее сообщалось, что число пьяных ДТП снизилось в Москве. По данным автоинспекции, с начала 2021 года на московских дорогах произошло 256 пьяных аварий, что на 17,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших и раненых в подобных ДТП сократилось на 39,2% и 14,7%, соответственно.
Также в московском ГИБДД отметили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения к ответственности был привлечён 8181 водитель, в том числе 7960 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.
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