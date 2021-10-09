Экипажи ДПС задержали в Томске пьяного водителя, который хотел скрыться на тракторе в лесу

Предположительно пьяный водитель хотел скрыться на тракторе в Томске в лесном массиве от экипажей ДПС. Его задержали буквально через 10 минут преследования. Об этом рассказали в УГИБДД по Томской области.

"Водитель 1992 года рождения был задержан в лесном массиве на улице Мичурина города Томска <…> и доставлен в УГИБДД УМВД России по Томской области", - сказано в сообщении.

Судя по фотоснимкам, опубликованным в Instagram регионального УГИБДД, водитель трактора врезался в дерево. Информация о том, что по Томску за рулем трактора ездит предположительно нетрезвый мужчина, поступило в дежурную часть сегодня утром.