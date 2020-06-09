Ефремова задержали после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов, который накануне совершил ДТП со смертельным исходом, задержан.
«Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса», - сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.
Вечером во вторник Ефремова принудительно доставили на допрос, так как он не явился к следователям утром добровольно. Также стало известно, что в крови артиста нашли следы наркотиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru