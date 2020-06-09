Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего по его вине водителя

«Накануне во время допроса после произошедшего он сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП», - сказал он.



Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.



После аварии Ефремова отпустили домой, так как из-за сильнейшего опьянения опросить его не удалось. Сегодня перед допросом артисту пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия, передает РИА ФАН.

