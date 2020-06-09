Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего по его вине водителя

Актер Михаил Ефремов, который накануне устроил смертельное ДТП в Москве, готов помочь родственникам погибшего по его вине мужчины. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.

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«Накануне во время допроса после произошедшего он сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП», - сказал он.

Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.

После аварии Ефремова отпустили домой, так как из-за сильнейшего опьянения опросить его не удалось. Сегодня перед допросом артисту пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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