Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего по его вине водителя
Актер Михаил Ефремов, который накануне устроил смертельное ДТП в Москве, готов помочь родственникам погибшего по его вине мужчины. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Виталий Чернышев.
«Накануне во время допроса после произошедшего он сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП», - сказал он.
Вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. Он сел пьяным за рулем и на высокой скорости протаранил небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний мужчина. От полученных травм последний вскоре умер в больнице.
После аварии Ефремова отпустили домой, так как из-за сильнейшего опьянения опросить его не удалось. Сегодня перед допросом артисту пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия, передает РИА ФАН.
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