Ефремов заявил, что Пашаев не будет его защищать в апелляции
Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила журналистам, что актер Михаил Ефремов недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева.
По словам Ефремова, которые привели в ОНК, Пашаев «ни в коем случае» не будет защищать в апелляции.
Ранее Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.
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