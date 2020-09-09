Ефремов заявил, что Пашаев не будет его защищать в апелляции

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович заявила журналистам, что актер Михаил Ефремов недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева.

По словам Ефремова, которые привели в ОНК, Пашаев «ни в коем случае» не будет защищать в апелляции.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет.