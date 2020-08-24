Ефремов утверждает, что не был за рулем во время смертельного ДТП

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов настаивает, что был на месте пассажира в своем автомобиле во время аварии.

Как передает агентство ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, актер утверждает, что помнит события трагического вечера фрагментарно из-за опьянения. По его словам, он обычно ездит на такси, когда бывает пьяным.