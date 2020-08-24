Ефремов утверждает, что не был за рулем во время смертельного ДТП

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов настаивает, что был на месте пассажира в своем автомобиле во время аварии.

Как передает агентство ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, актер утверждает, что помнит события трагического вечера фрагментарно из-за опьянения. По его словам, он обычно ездит на такси, когда бывает пьяным.

Юрист рассказал о сложностях, стоящих перед новыми адвокатами Ефремова

«Прошу суд дать мне еще пять дней для поиска нового адвоката», - процитировал обвиняемый свое ходатайство.

Ранее Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра.

Адвокат Генрих Падва поддержал решение Ефремова сменить защитника. Он отметил, что ранее представлявший интересы актера Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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