Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Артист Михаил Ефремов после допроса остался в статусе свидетеля по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат посоветовал Ефремову сдать своих наркопоставщиков

Согласно источнику агентства, Ефремова допросили по двум уголовным делам – о дорожной аварии и сбыте ему наркотиков. В частности, следователь спрашивал о месте, времени приобретения наркотиков и личности продавца.

Ефремов вечером в минувший понедельник, 8 июня на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил микрогрузовик «Лада», водитель которого умер в больнице. В аварии пострадали ещё несколько машин.

Согласно выводам прокуратуры Москвы по результатам экспертизы, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого в расследовании появилась новая статья о сбыте наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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