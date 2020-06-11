Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Согласно источнику агентства, Ефремова допросили по двум уголовным делам – о дорожной аварии и сбыте ему наркотиков. В частности, следователь спрашивал о месте, времени приобретения наркотиков и личности продавца.

Ефремов вечером в минувший понедельник, 8 июня на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и протаранил микрогрузовик «Лада», водитель которого умер в больнице. В аварии пострадали ещё несколько машин.

Согласно выводам прокуратуры Москвы по результатам экспертизы, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого в расследовании появилась новая статья о сбыте наркотиков.

