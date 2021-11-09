Едкий дым накрыл часть Петербурга с пожара на рыбном складе. Видео

Жители Санкт-Петербурга жалуются на удушающий запах и едкий дым от пожара на складе замороженной рыбы в Шушарах (муниципалитет, расположенный в северной части Пушкинского района Северной столицы). Соответствующие комментарии публикуются в соцсетях.

Огонь охватил здание склада по адресу Ленсоветовская дорога, 353. Сообщение в экстренные службы поступило в 13:4. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В борьбе с огнём принимают участие не менее 30 единиц техники, а также более ста сотрудников МЧС.

В частности, на «удушающую вонь» жалуются обитатели района Колпино, отмечают «Невские Новости». По данным издания, огонь вспыхнул после сильного взрыва между отсеками склада. Причём строение еще не до конца достроено.

Некоторое время огонь бушевал на площади более двух тысяч квадратных метров. В 16:41 было объявлено о локализации пожара. В 17:15 ранг сложности понижен до № 1-Бис. Очевидцы публикую в сети видео с места ЧП.