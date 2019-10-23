Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии

23 октября 201917:32

Премьер-министр Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика, в котором были найдены 39 человеческих тел. Как отмечает Associated Press, Борис Джонсон назвал всё произошедшее «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией».

Кроме того, Джонсон отметил, что следи за развитием событий и получает самую актуальную информацию по этому резонансному делу, подчёркивает RT.

Ранее стало известно, что на территории индустриального парка в городе Грейс обнаружили грузовик с 39 телами. Предположительно, фура приехала в Великобританию из Болгарии в субботу, 19 октября. Водитель транспортного средства – 25-летний выходец из Северной Ирландии – задержан.

Как отмечает телеканал 360, причины смерти 39 человек не сообщаются, однако сотрудники полиция не исключают, что люди умерли от удушья — они несколько дней сидели в непроветриваемом контейнере.

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Ранее НСН писала, что пропавшая после продажи автомобиля 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина была найдена мёртвой на Уралмаше. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков. По его словам, информацию подтвердил областной главк МВД. Отмечается, что в убийстве молодой матери подозревают троих человек. Они были задержаны в Челябинске.

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