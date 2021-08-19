В Тюмени обнаружили тело пропавшей в июне школьницы

Тело восьмилетней девочки, пропавшей в июне, обнаружено в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Ранее стало известно, что в тюменском районе Лесобаза были найдены человеческие останки, напоминает Ura.ru.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты проводятся следственные действия по идентификации личности погибшей.

Ранее сообщалось, что 30 июня девочка 2012 года рождения ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, в также о халатности в отношении органов системы профилактики.

За предоставление информации, способствующей поиску ребенка, власти Тюмени объявляли награду в 500 тысяч рублей, позже МВД пообещало вознаграждение в 1 млн рублей.

