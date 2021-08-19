В Тюмени обнаружили тело пропавшей в июне школьницы
Тело восьмилетней девочки, пропавшей в июне, обнаружено в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Ранее стало известно, что в тюменском районе Лесобаза были найдены человеческие останки, напоминает Ura.ru.
«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета», — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты проводятся следственные действия по идентификации личности погибшей.
Ранее сообщалось, что 30 июня девочка 2012 года рождения ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве, в также о халатности в отношении органов системы профилактики.
За предоставление информации, способствующей поиску ребенка, власти Тюмени объявляли награду в 500 тысяч рублей, позже МВД пообещало вознаграждение в 1 млн рублей.
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