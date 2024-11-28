Двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Подмосковье

Инцидент произошёл в Егорьевске утром 27 ноября. Оставшийся без присмотра педагогов ребёнок без верхней одежды и обуви «самостоятельно вышел из помещения детсада».

Видео «дерзкого побега» опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Ребёнка без сопровождения взрослых увидел прохожий, отвёл в тёплое помещение и вызвал экстренные службы. Угрозы жизни и здоровью мальчика нет», - указали в прокуратуре.

Ранее трое пятилетних детей в отсутствие охранника нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает РЕН ТВ.

