Двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Подмосковье
Двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошёл в Егорьевске утром 27 ноября. Оставшийся без присмотра педагогов ребёнок без верхней одежды и обуви «самостоятельно вышел из помещения детсада».
Видео «дерзкого побега» опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Ребёнка без сопровождения взрослых увидел прохожий, отвёл в тёплое помещение и вызвал экстренные службы. Угрозы жизни и здоровью мальчика нет», - указали в прокуратуре.
Ранее трое пятилетних детей в отсутствие охранника нашли ключ от калитки и сбежали из детского сада в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru