Двух жителей Ярославской области задержали за госизмену
Двух россиян, которые передавали информацию украинским спецслужбам, задержали в Ярославской области за госизмену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, жители Рыбинска и Ярославля инициативно связались с представителями спецслужб Украины, по заданию кураторов собирали и передавали сведения об объектах критической инфраструктуры на территории Ярославской области.
По словам одного из задержанных, за данные о расположении объектов ПВО ему обещали европейский паспорт и вознаграждение в криптовалюте. В свою очередь, второй агент замерял сигналы сотовой связи, определяя, где их глушат.
Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в планировании теракта на территории аэропорта Владикавказа, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «800 монет за 4 дня»: Почему немцы полюбили сувениры с Путиным
- В ВТБ допустили снижение ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов
- «Фенербахче» уволил Жозе Моуринью
- «Феноменальный профи!»: Родиона Щедрина сравнили с Чайковским и Рахманиновым
- Двух жителей Ярославской области задержали за госизмену
- В Дагестане один человек пострадал при пожаре на АЗС
- В Москве школьные и родительские чаты переведут в Max
- Три россиянки прошли в третий круг US Open
- «Верифицирован народом»: Майданов о попадании в список песен для школьников
- СМИ: Западный контингент на Украине могут составить силы Франции и Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru