Двух жителей Ярославской области задержали за госизмену

Двух россиян, которые передавали информацию украинским спецслужбам, задержали в Ярославской области за госизмену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, жители Рыбинска и Ярославля инициативно связались с представителями спецслужб Украины, по заданию кураторов собирали и передавали сведения об объектах критической инфраструктуры на территории Ярославской области.

По словам одного из задержанных, за данные о расположении объектов ПВО ему обещали европейский паспорт и вознаграждение в криптовалюте. В свою очередь, второй агент замерял сигналы сотовой связи, определяя, где их глушат.

Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене.

