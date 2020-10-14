Двух петербургских полицейских арестовали за взятку в 2 млн рублей

Два полицейских из Санкт-Петербурга арестованы судом за получение взятки размером 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Уточняется, что полицейские арестованы на 2 месяца, до 13 декабря. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Полицейские были задержаны накануне. Отмечалось, что сотрудники полиции требовали с гражданина 2 млн рублей за отказ от возбуждения дела.

Ранее сообщалось, что Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему руководителю республики Александру Соловьёву по обвинению во взяточничестве. Он лишён свободы на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



