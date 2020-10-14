Экс-глава Удмуртии проведёт в колонии 10 лет за взятки

Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему руководителю республики Александру Соловьёву по обвинению во взяточничестве. Он лишён свободы на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, экс-чиновник обязан будет выплатить штраф в размере 275 миллионов рублей. Соловьёв признан виновным по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере».

Сторона обвинения предлагала отправить его за решётку на 13 лет, отмечает RT. Согласно материалам дела, Соловьёв получал взятки от подрядных организаций, возводивших мосты через реки Кама и Буй. В общей сложности речь идёт о 140 миллионах рублей.

