Экс-глава Удмуртии проведёт в колонии 10 лет за взятки
Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор бывшему руководителю республики Александру Соловьёву по обвинению во взяточничестве. Он лишён свободы на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Кроме того, экс-чиновник обязан будет выплатить штраф в размере 275 миллионов рублей. Соловьёв признан виновным по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере».
Сторона обвинения предлагала отправить его за решётку на 13 лет, отмечает RT. Согласно материалам дела, Соловьёв получал взятки от подрядных организаций, возводивших мосты через реки Кама и Буй. В общей сложности речь идёт о 140 миллионах рублей.
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