Двух человек с сибирской язвой госпитализировали под Воронежем
В Воронежской области госпитализировали заразившегося сибирской язвой мужчину и его сестру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Мужчина заразился при разделке туши больного животного. Вместе с сестрой его поместили в инфекционный центр при больнице скорой медицинской помощи №8.
Мужчина находится в состоянии средней тяжести. У женщины отмечался подъем температуры.
В Панинском районе Воронежской области 20 августа обнаружили очаг сибирской язвы. На территории ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сибирской язвой заразились четыре жителя Тувы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru