Двух человек с сибирской язвой госпитализировали под Воронежем

Евгения Пригожина похоронили на окраине Петербурга Брянский губернатор сообщил о гибели людей при ракетном ударе ВСУ Минэнерго не считает зависшие на счетах рупии причиной падения рубля Пропавшая в Москве фигуристка замечена в кафе Француза задержали за попытку вывезти с пляжа в Сардинии 41 килограмм камней