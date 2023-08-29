Двух человек с сибирской язвой госпитализировали под Воронежем

В Воронежской области госпитализировали заразившегося сибирской язвой мужчину и его сестру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Новый очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области

Мужчина заразился при разделке туши больного животного. Вместе с сестрой его поместили в инфекционный центр при больнице скорой медицинской помощи №8.

Мужчина находится в состоянии средней тяжести. У женщины отмечался подъем температуры.

В Панинском районе Воронежской области 20 августа обнаружили очаг сибирской язвы. На территории ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сибирской язвой заразились четыре жителя Тувы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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