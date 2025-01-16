Двоих жителей Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 1993 и 1998 годов рождения по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Московской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».

Бизнесмен из Тулы: В Грузии похитили и убили российского туриста

Следствие полагает, что преступление было совершено в населенном пункте Воря-Богородское. Будучи нетрезвыми, злоумышленники напали на находившихся с ними мужчин и нанесли им колото-резаные раны. Один из потерпевших скончался, его тело погрузили в автомобиль и затем выбросили в реку. Второму пострадавшему удалось выжить, сейчас он находится в медучреждении.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее районный суд грузинского города Зугдиди арестовал Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа, обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоПреступленияПодмосковьеУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры