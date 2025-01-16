Двоих жителей Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 1993 и 1998 годов рождения по подозрению в расправе над двумя своими знакомыми в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Московской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».
Следствие полагает, что преступление было совершено в населенном пункте Воря-Богородское. Будучи нетрезвыми, злоумышленники напали на находившихся с ними мужчин и нанесли им колото-резаные раны. Один из потерпевших скончался, его тело погрузили в автомобиль и затем выбросили в реку. Второму пострадавшему удалось выжить, сейчас он находится в медучреждении.
В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее районный суд грузинского города Зугдиди арестовал Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа, обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru