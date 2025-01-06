СМИ: В Москве избили гребца Кирилла Ляпунова

Гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова жестоко избили в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, на спортсмена напала группа неизвестных. Подробности инцидента устанавливаются. Издание отмечает, что у Ляпунова диагностированы ушибы мягких тканей, глазного яблока, глазницы, перелом скулоорбитального комплекса.

Как пишет Telegram-канал Shot, байдарочник самостоятельно прибыл в больницу, рассказав, что на него напали на Тверской улице. Спортсмен госпитализирован.

Кириллу Ляпунову 38 лет, байдарочник — обладатель двух золотых медалей Универсиады 2013 года, серебряный призер чемпионата Европы-2016, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, пишет RT.

