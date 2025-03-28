Двоих россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков во Владимирской области

Установлено, что фигуранты совершали преступления с марта 2022 года по апрель 2023 года. Под руководством неустановленных лиц они занимались производством и сбытом наркотических средств в Вологодской и Владимирской областях через интернет.

У зломышленников изъяли 400 килограммов прекурсоров и 2,6 тонны наркотиков. Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в суд.

Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

