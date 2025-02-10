Двоих россиян осудили за производство наркотиков в Алтайском крае

Судом установлено, что нарколаборатория, организованная 37-летним Алексеем и 34-летним Виталием В., фуркционировала в частном доме с июля по август 2023 года. Всего было изготовлено примерно 63 килограмма мефедрона. Осужденные намеревались реализовать его на территории района через закладки. Кроме того, в июле 2023 года один из осужденных купил наркотик массой 0,98 грамма в Бийске.

Деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками ФСБ в сентября 2023 года. Виталия суд приговорил к 20 годам заключения, Алексея — к 17,5 года. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию в Нижнем Новгороде, помогла им в этом оплошность курьера. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

