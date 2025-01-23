Двоих поставщиков мефедрона приговорили к 15 годам колонии
Двоих 27-летних россиян, занимавшихся производством и распространением мефедрона, приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы каждого. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
Отмечается, что преступная группировка изготавливала и распространяла запрещенные вещества по всем российским регионам.
Сотрудники ФСБ по Самарской области совместно с ОМОН «Утес» управления Росгвардии обнаружили лабораторию по производству мефедрона в феврале 2024 года. Были изъяты прекурсоры, реактивы, оборудование и килограмм наркотика.
Ранее московские правоохранители обнаружили килограмм мефедрона у 46-летнего пассажира такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Двоих поставщиков мефедрона приговорили к 15 годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru