Двоих поставщиков мефедрона приговорили к 15 годам колонии

Двоих 27-летних россиян, занимавшихся производством и распространением мефедрона, приговорили к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы каждого. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

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Отмечается, что преступная группировка изготавливала и распространяла запрещенные вещества по всем российским регионам.

Сотрудники ФСБ по Самарской области совместно с ОМОН «Утес» управления Росгвардии обнаружили лабораторию по производству мефедрона в феврале 2024 года. Были изъяты прекурсоры, реактивы, оборудование и килограмм наркотика.

Ранее московские правоохранители обнаружили килограмм мефедрона у 46-летнего пассажира такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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