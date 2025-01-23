Двоих поставщиков мефедрона приговорили к 15 годам колонии

Отмечается, что преступная группировка изготавливала и распространяла запрещенные вещества по всем российским регионам.

Сотрудники ФСБ по Самарской области совместно с ОМОН «Утес» управления Росгвардии обнаружили лабораторию по производству мефедрона в феврале 2024 года. Были изъяты прекурсоры, реактивы, оборудование и килограмм наркотика.

Ранее московские правоохранители обнаружили килограмм мефедрона у 46-летнего пассажира такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

