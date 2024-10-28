Двоих подозреваемых в совершении терактов заключили под стражу в Санкт-Петербурге

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по факту совершения терактов. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

При совершении терактов фигуранты использовали спички и бензин. По версии следствия, они действовали по указанию куратора, с которым общались через мессенджер, и успели поджечь пять релейных шкафов.

Сообщается, что за совершения преступлений молодым людям пообещали свыше 100 тысяч рублей, однако денег преступники так и не получили.

Ранее Краснодарский суд признал виновным в диверсии россиянина Михаила Мунгалова и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

