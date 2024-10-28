Двоих подозреваемых в совершении терактов заключили под стражу в Санкт-Петербурге
Правоохранители задержали двоих 19-летних мужчин в Санкт-Петербурге, их подозревают в нескольких поджогах релейных шкафов. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по факту совершения терактов. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
При совершении терактов фигуранты использовали спички и бензин. По версии следствия, они действовали по указанию куратора, с которым общались через мессенджер, и успели поджечь пять релейных шкафов.
Сообщается, что за совершения преступлений молодым людям пообещали свыше 100 тысяч рублей, однако денег преступники так и не получили.
Ранее Краснодарский суд признал виновным в диверсии россиянина Михаила Мунгалова и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru