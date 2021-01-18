Двое жителей Эстонии умерли после прививки от COVID-19

Двое жителей Эстонии скончались после прививки от COVID-19 вакциной Pfizer и BioNTech, сообщает пресс-служба лекарственного департамента страны.

Отмечается, что умершие — пожилые люди в возрасте 85 и 91 лет. По данным медиков, у погибших не возникало побочных эффектов после вакцинации, и их кончина не связана с прививкой.

Кроме того, лекарственный департамент сообщает о 87 случаях нежелательных действий вакцины, информацию о которых медики получили с 27 декабря по 17 января. Среди побочных эффектов — стрессовые реакции, расстройства чувствительности лица, боли и отёки в месте укола. Также пациенты сообщали о головных болях и головокружении, слабости, сонливости, тошноте, жаре, болях в мышцах и суставах.

По данным лекарственного департамента, вакцинацию прошли 18 275 жителей Эстонии, 66 из них уже получили второй компонент вакцины.

Между тем, в России в понедельник стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Граждане страны могут привиться одним из отечественных препаратов — вакцинами «Спутник V» или «Эпиваккорона», напоминает Ura.ru.

Как работают эти препараты и насколько эффективны, «МИР 24» рассказала руководитель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

