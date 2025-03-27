Двое взрослых и ребенок пострадали из-за пожара в многоквартирном доме в Приморске

В результате возгорания в многоквартирном доме в Приморске Ленинградской области пострадали два человека и один ребенок, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

По предварительным данным, в доме взорвался газ.

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По данным Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», одна из пострадавших женщин получила ушибы и переломы при падении с третьего этажа, а ребенок госпитализирован с отравлением продуктами горения.

На месте работают медики, троих жителей удалось эвакуировать.

Ранее взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного дома в населенном пункте Красногорский (Челябинская область), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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