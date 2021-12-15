Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Приамурье
В частном доме в Шимановске Амурской области произошел пожар, в результате которого погибли два взрослых и два ребенка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Погибшему мальчику был один год, а девочке - 11 лет.
Для оказания помощи в расследовании уголовного дела в Шимановск выехала группа следователей-криминалистов.
В конце ноября пять человек стали жертвами пожара в частном жилом доме в Уссурийске, возбуждено уголовное дело.
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