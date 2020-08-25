Двое шестиклассников планировали взорвать школу в Москве
Двое шестиклассников планировали устроить нападение на одну из московских школ. Это выяснили правоохранители, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
По ее словам, с подростками и их родителями представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты провели беседу.
Оба школьника были поставлены на учет, одна из мам оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, пишет «Свободная пресса».
Ярославская сообщила, что подростки были вовлечены в социальные сети, они участвовали в деструктивных группах, посещали сомнительные сайты, смотрели фильму ужасов.
«Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания», — заявила Ярославская РИА Новости.
Шестиклассники собирались купить взрывчатку и в начале нового учебного года взорвать школу. Таким способом они планировали отомстить своим одноклассникам за обиды.
Ранее во вторник председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru