В городе под Миннеаполисом произошла перестрелка, 5 человек пострадали

Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в клинике Allina Health. Подозреваемого в нападении задержали. О причинах стрельбы не сообщается. По словам Холлера, взрывных устройств на месте происшествия не обнаружено, однако, как подчеркивает телеканал, на кадрах с места событий видно, что несколько фасадных окон клиники были разбиты.

По данным местных СМИ, "критические ранения" получили пять человек, трое из них были доставлены в больницу "по воздуху". Баффало находится примерно в 40 милях к северо-западу от Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота.