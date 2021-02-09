В городе под Миннеаполисом произошла перестрелка, 5 человек пострадали
В городе Баффало в США произошла стрельба, несколько человек пострадали. Об этом сообщает представитель округа Райт штата Миннесота Джон Холлер, передает телеканал CNN.
Current scene outside Allina Health Clinic in Buffalo after a shooting involving multiple victims. @kare11 pic.twitter.com/4GNYQsWdGT— Heidi Wigdahl (@HeidiWigdahl) February 9, 2021
Телеканал отмечает, что перестрелка произошла в клинике Allina Health. Подозреваемого в нападении задержали. О причинах стрельбы не сообщается. По словам Холлера, взрывных устройств на месте происшествия не обнаружено, однако, как подчеркивает телеканал, на кадрах с места событий видно, что несколько фасадных окон клиники были разбиты.
По данным местных СМИ, "критические ранения" получили пять человек, трое из них были доставлены в больницу "по воздуху". Баффало находится примерно в 40 милях к северо-западу от Миннеаполиса, крупнейшего города штата Миннесота.
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