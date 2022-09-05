Двое российских туристов утонули в Абхазии

Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в акватории Гагры. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

Житель Тюменской области 1992 года рождения и житель Москвы 1985 года рождения.

Причины гибели устанавливаются.

Ранее в августе сообщалось, что двое россиян получили серьезные травмы в ДТП в Абхазии.









