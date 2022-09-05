Двое российских туристов утонули в Абхазии

Двое российских туристов из Москвы и Тюменской области утонули в акватории Гагры. Об этом сообщили в МЧС Абхазии.

Житель Тюменской области 1992 года рождения и житель Москвы 1985 года рождения.

Причины гибели устанавливаются.

Ранее в августе сообщалось, что двое россиян получили серьезные травмы в ДТП в Абхазии.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Абхазия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры