Трое рабочих погибло в результате обрушения строительной «люльки» в Уфе
В Уфе с высоты седьмого этажа на стройке рухнула строительная платформа с рабочими, в результате погибло три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Башкирии.
На опубликованном видеоролике можно увидеть, как строительная платформа сначала раскачивается из-за ветра, а потом срывается вниз. По предварительной информации, это могло случиться из-за слетевшего крепления.
В подъемнике находились четыре человека. Двоих мужчин обнаружили на месте без признаков жизни, а еще двоих госпитализировали с различными травмами. Позже в следственном управлении СК России по Башкортостану сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице.
Ранее стало известно о смерти рабочего на строительном объекте на юго-востоке Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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