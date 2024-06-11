Трое рабочих погибло в результате обрушения строительной «люльки» в Уфе

На опубликованном видеоролике можно увидеть, как строительная платформа сначала раскачивается из-за ветра, а потом срывается вниз. По предварительной информации, это могло случиться из-за слетевшего крепления.

В подъемнике находились четыре человека. Двоих мужчин обнаружили на месте без признаков жизни, а еще двоих госпитализировали с различными травмами. Позже в следственном управлении СК России по Башкортостану сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице.

Ранее стало известно о смерти рабочего на строительном объекте на юго-востоке Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

