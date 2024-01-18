В Стамбуле рухнул дом после обвала грунта из-за строительства метро
Жилой дом рухнул после обвала грунта в Стамбуле из-за строительства станции метро, никто не пострадал. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пожарную службу района Умрание.
Отмечается, что жителей успели эвакуировать. В Сети публикуют видео обрушения двухподъездного дома высотой в три и четыре этажа.
Ранее сообщалось, что в Польше частично обрушился жилой дом в городе Жонсник. Владелец рухнувшего здания рассказал, что двое строителей производили ремонт внутри строения и, возможно, из-за конструктивной ошибки стены обвалились, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на местные власти
- Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева
- Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
- Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
- Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
- ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
- Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов
- Сервис знакомств назвал самые популярные имена для отношений
- Россиянам посоветовали смотреть ситкомы, чтобы подучить английский
- Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru