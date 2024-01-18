В Стамбуле рухнул дом после обвала грунта из-за строительства метро

Отмечается, что жителей успели эвакуировать. В Сети публикуют видео обрушения двухподъездного дома высотой в три и четыре этажа.

Ранее сообщалось, что в Польше частично обрушился жилой дом в городе Жонсник. Владелец рухнувшего здания рассказал, что двое строителей производили ремонт внутри строения и, возможно, из-за конструктивной ошибки стены обвалились, передает «Радиоточка НСН».

