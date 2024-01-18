В Стамбуле рухнул дом после обвала грунта из-за строительства метро

Жилой дом рухнул после обвала грунта в Стамбуле из-за строительства станции метро, никто не пострадал. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пожарную службу района Умрание.

В Кабардино-Балкарии один человек погиб в результате обвала горных пород

Отмечается, что жителей успели эвакуировать. В Сети публикуют видео обрушения двухподъездного дома высотой в три и четыре этажа.

Ранее сообщалось, что в Польше частично обрушился жилой дом в городе Жонсник. Владелец рухнувшего здания рассказал, что двое строителей производили ремонт внутри строения и, возможно, из-за конструктивной ошибки стены обвалились, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:МетроТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры