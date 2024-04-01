Двое рабочих подняты на поверхность после обвала шахты в Свердловской области
1 апреля 202419:11
Двое рабочих подняты на поверхность после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что судьба одного шахтера остается неизвестной после взрыва.
На данный момент ведутся спасательные работы.
Ранее сообщалось, что три человека оказались под завалами после взрыва на шахте, который прогремел в ходе плановых взрывных работ на горизонте 338 метров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru