Двое рабочих подняты на поверхность после обвала шахты в Свердловской области

Двое рабочих подняты на поверхность после обвала шахты «Северопесчанская» на Урале, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Уточняется, что судьба одного шахтера остается неизвестной после взрыва.

На данный момент ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что три человека оказались под завалами после взрыва на шахте, который прогремел в ходе плановых взрывных работ на горизонте 338 метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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