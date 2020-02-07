Двое пострадавших при крушении вертолета в Татарстане пришли в сознание

Пилот и пассажир, которые пострадали при крушении вертолета в Татарстане, пришли в сознание. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканский Минздрав.

Как сообщили агентству, оба пострадавших находятся в реанимации, угрозы для их жизни нет. Ранее сообщалось, что следователи планируют опросить пилота после того, как он придет в сознание.

РИА Новости со ссылкой на СК по региону сообщала, что среди основных версий аварии называются ошибка пилота, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

При крушении вертолета погиб депутат Госдум РФ Айрат Хайруллин. Он находился в республике по рабочим вопросам. Всего в вертолете находилось три человека.

