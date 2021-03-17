Двое пострадали при столкновении автобуса с автомобилем на востоке Москвы
17 марта 202109:15
Автомобиль выехал на обочину и столкнулся с пассажирским автобусом, высаживающим пассажиров на востоке Москвы. По предварительным данным, пострадало два человека, сообщает оперативный телеграм-канал дептранса Москвы.
Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.
Также в дептрансе указали точный адрес происшествия – столкновения произошло на улице Стромынка в районе дома 14/1. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru