Двое полицейских пострадали в результате ДТП в Москве

Авария с участием полицейской машины произошла на Череповецкой улице в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Отмечается, что около 10:45 мск в столице столкнулись два транспортных средства, в том числе служебное авто.

«В результате ДТП, предварительно, пострадали два сотрудника полиции», — указали в МВД.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Белгороде в ДТП с внедорожником и автомобилем скорой помощи погибли два фельдшера — женщины 38 и 45 лет.

