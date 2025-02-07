Двое полицейских пострадали в результате ДТП в Москве
7 февраля 202512:13
Авария с участием полицейской машины произошла на Череповецкой улице в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.
Отмечается, что около 10:45 мск в столице столкнулись два транспортных средства, в том числе служебное авто.
«В результате ДТП, предварительно, пострадали два сотрудника полиции», — указали в МВД.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее в Белгороде в ДТП с внедорожником и автомобилем скорой помощи погибли два фельдшера — женщины 38 и 45 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru