В Белгороде два человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи

Внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи в Белгороде, есть жертвы. Об этом заявили в управлении МВД по Белгородской области.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью. Около 01:50 водитель BMW Х7, проехав на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, врезался в «ГАЗель Некст» скорой помощи. В результате авто наехали на стену здания и опору линии электропередачи.

«Две пассажирки "скорой" – фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались», — указали в МВД.

При этом оба водителя, а также два пассажира BMW получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее в Нижневартовске столкнулись самосвал и легковой автомобиль, пострадал водитель легковушки, пишет Ura.ru.

