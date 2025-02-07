В Белгороде два человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи
Внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи в Белгороде, есть жертвы. Об этом заявили в управлении МВД по Белгородской области.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью. Около 01:50 водитель BMW Х7, проехав на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, врезался в «ГАЗель Некст» скорой помощи. В результате авто наехали на стену здания и опору линии электропередачи.
«Две пассажирки "скорой" – фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались», — указали в МВД.
При этом оба водителя, а также два пассажира BMW получили травмы. Пострадавших доставили в медучреждения.
Ранее в Нижневартовске столкнулись самосвал и легковой автомобиль, пострадал водитель легковушки, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru