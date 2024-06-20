МЧС предупредило о ливнях с градом и ветре до 27 м/с в 13 регионах
Сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 27 м/с ожидаются в 13 российских регионах 20 июня. Об этом сообщило МЧС.
Ведомство предупредило о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с «нарушением работы систем жизнеобеспечения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта». По прогнозам, непогода придет в Бурятию, Приморский край, Тыву, Пермский край, Иркутскую, Новгородскую, Свердловскую области. Кроме того, ухудшение погоды ожидается в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Северной Осетии, Чечне.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в четверг в Москве выпадет 47% месячной нормы осадков, также ожидается град, а на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья пройдут смерчи. Погода стабилизируется в ночь на 21 июня, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru