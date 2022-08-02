Пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС в Севастополе
Инспектор ДПС попал под колёса мопеда, которым управлял пьяный 15-летний подросток, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, инцидент произошёл в Севастополе в ночное время. Мопед двигался с большой скоростью, а сотрудник полиции подал водителю сигнал остановиться.
«Нарушитель проигнорировал требование стража порядка и сбил его, в результате ДТП полицейский получил тяжёлые травмы и был госпитализирован», - отметили в ведомстве.
Подросток с места аварии скрылся, однако позже был задержан, добавила Волк.
Ранее во Всеволожске 14-летний местный житель на мопеде врезался во внедорожник. В результате ДТП он получил различные травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщают «Невские новости».
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