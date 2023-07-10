Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали

Отмечается, что нападавшие пренебрежительно отнеслись к потерпевшему из-за его внешнего вида и цвета волос, после чего нанесли ему увечья и скрылись. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, нападавшие относили себя к «шариатскому патрулю».

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, напавших на Рублевском шоссе в Москве на адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

