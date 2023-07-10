Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали

Двое неизвестных избили и сняли скальп с девятнадцатилетнего молодого человека возле магазина в подмосковной Электростали 9 июля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мизулина сообщила о «давлении» после жалобы на чеченского блогера

Отмечается, что нападавшие пренебрежительно отнеслись к потерпевшему из-за его внешнего вида и цвета волос, после чего нанесли ему увечья и скрылись. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, нападавшие относили себя к «шариатскому патрулю».

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, напавших на Рублевском шоссе в Москве на адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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