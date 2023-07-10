Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали
Двое неизвестных избили и сняли скальп с девятнадцатилетнего молодого человека возле магазина в подмосковной Электростали 9 июля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что нападавшие пренебрежительно отнеслись к потерпевшему из-за его внешнего вида и цвета волос, после чего нанесли ему увечья и скрылись. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, нападавшие относили себя к «шариатскому патрулю».
Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, напавших на Рублевском шоссе в Москве на адвоката Елену Пономареву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
- В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
- Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине
- Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»
- Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией
- Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения
- Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали
- СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
- МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
- На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru