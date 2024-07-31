Двое мужчин пострадали от удара молнии в Татарстане
Два человека пострадали в результате удара молнии в Татарстане, состояние одного из них тяжелое. Об этом заявили в Республиканской клинической больнице, передает ТАСС.
Инцидент произошел в селе Столбище Лаишевского района Татарстана. Скорая помощь доставила пострадавших в клинику.
В больнице отметили, что травмы получили двое мужчин 39 и 51 лет. У первого диагностировали ожоги 1-2 степени на 30% поверхности тела, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второго пострадавшего поместили в отделение острого хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции с болью и онемением в области ног, его состояние удовлетворительное.
Ранее в парке «Патриот» в Московской области молния ударила в зонт мужчины, укрывавшегося от дождя. В результате один человек погиб, трое пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru