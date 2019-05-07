Двое фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» объявлены в розыск

Напомним, что 19 апреля представители белорусского концерна «Белнефтехим» пожаловались на резкое ухудшение качества российской нефти. По словам представителей концерна, в российской смеси Urals содержание хлорорганических соединений в несколько раз превышало допустимую норму. Позднее Белоруссия и Польша приняли решение приостановить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», так как в Европе попросту не могут перерабатывать нефть с таким содержанием хлорорганических соединений.

Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил, что убытки от ситуации с нефтепроводом «Дружба» будут иметь не только финансовые, но и политические последствия. «Финансовые убытки «Транснефти» могут достигать полумиллиарда евро. Однако главная потеря для России – политическая. Мы всегда гарантировали качество и своевременность поставок, и тут такой прокол», - заявил он.



