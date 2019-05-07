Двое фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» объявлены в розыск
Следственный комитет РФ объявил в розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», передает ТАСС сообщение сообщил официального представителя СКР Светланы Петренко.
Еще четверо фигурантов дела были накануне арестованы Самарским районым судом, пишут «Известия». В их числе гендиректор «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора компании «Магистраль» Сергей Баландин, генеральный директор «Нефтеперевалки» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов. В настоящее время все арестованные находятся в следственном изоляторе. Материалы дела уже переданы в прокуратуру.
Напомним, что 19 апреля представители белорусского концерна «Белнефтехим» пожаловались на резкое ухудшение качества российской нефти. По словам представителей концерна, в российской смеси Urals содержание хлорорганических соединений в несколько раз превышало допустимую норму. Позднее Белоруссия и Польша приняли решение приостановить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», так как в Европе попросту не могут перерабатывать нефть с таким содержанием хлорорганических соединений.
Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил, что убытки от ситуации с нефтепроводом «Дружба» будут иметь не только финансовые, но и политические последствия. «Финансовые убытки «Транснефти» могут достигать полумиллиарда евро. Однако главная потеря для России – политическая. Мы всегда гарантировали качество и своевременность поставок, и тут такой прокол», - заявил он.
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