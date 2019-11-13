Двое детей загадочно пропали в Подмосковье

В Подмосковье ищут двух детей – сестру и брата, пропавших перед походом в школу. Как сообщает телеканал «360», шестиклассники из посёлке Андреевка под Солнечногорском вышли из дома с женщиной – опекуном, но до учебного заведения так и не добрались.

С заявлением о пропаже в полицию обратилась 63-летняя опекунша. Мать мальчика и девочки 2007 и 2008 годов рождения два года назад ограничили в родительских правах. Она живет от них отдельно — в Брянской области.

Выйдя на улицу, опекунша отправилась по своим делам, а подростки должны были добраться до школы самостоятельно. Однако, вместо этого они вернулись в квартиру и оставили учебники.