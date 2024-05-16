Двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания в Мордовии

В ведомству указали, что инцидент произошёл в селе Большое Маресьево Чамзинского района. Четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании, одна из стен из которого обрушилась.

Пострадали двое детей, они были госпитализированы.

«Следователи установят обстоятельства, приведшие к травмированию детей, а также дадут оценку действиям (бездействию) ответственных лиц относительно содержания неэксплуатируемого здания», - указали в ведомстве.

Ранее в Москве в торговом центре на улице Кировоградской игровой автомат упал на мальчика 2022 года рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

