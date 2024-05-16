Двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания в Мордовии

Мальчики 8 и 9 лет были травмированы при обрушении заброшенного здания в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

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В ведомству указали, что инцидент произошёл в селе Большое Маресьево Чамзинского района. Четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании, одна из стен из которого обрушилась.

Пострадали двое детей, они были госпитализированы.

«Следователи установят обстоятельства, приведшие к травмированию детей, а также дадут оценку действиям (бездействию) ответственных лиц относительно содержания неэксплуатируемого здания», - указали в ведомстве.

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Фото: arh.sledcom.ru
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