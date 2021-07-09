Электричка со школьниками упала в реку в Австрии

Электричка, в которой находились школьники, сошла с рельсов и упала в речку в Австрии, сообщили «Известия».

12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

По предварительным данным, пострадали не менее 17 человек. Они получили легкие травмы, всего в поезде находились 54 школьника. Поезд сошел с рельс в округе Зальцбурга. Один вагон упал в реку Мура.

Ранее сообщалось, что автобус упал в кювет в Сочи после столкновения с автомобилем. В результате происшествия пострадали 13 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеАвстрия
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