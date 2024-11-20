Двое дагестанцев назвали заказчика слухов о покушении на Кадырова
Двое жителей Дагестана признались, что признанный Минюстом иноагентом бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев потребовал от них распускать слухи о покушении на чеченского лидера Рамзана Кадырова. Об этом сообщило РИА Новости.
Мурад Гошдадов и Абдула Мамадибиров заявили, что Гаджиев пообещал им по $2,5 млн за распространение дезинформации о якобы организованном сенатором Сулейманом Керимовым покушении, однако денег они так и не получили.
«Ты обещал нашему брату по 2,5 млн долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана, оговаривать Сулеймана. Мы из-за тебя жизнью рисковали, ты нас ввел в блудняк. Вот ты выключил телефон, где ты? Где твои фантомы?» — упрекнули мужчины Гаджиева. Кроме того, они потребовали от бывшего депутата признаться Кадырова, что никакого покушения не планировалось.
Ранее депутат Госдумы Ризван Курбанов заявил, что никогда не принимал участия в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru