В Санкт-Петербурге произошел сбой в движении на второй ветке метро

Временно прекращено движение поездов по второй ветке метро в Санкт-Петербурге, закрыта на вход и выход станция «Парнас». Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что с 18:17 движение по связывающей север и юг Петербурга линии осуществляется только от станции «Купчино» до «Проспекта Просвещения».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причина сбоя движения — просадка напряжения на контактном рельсе.

«Нет движения на аварийном участке по причине пробоя кабеля фидерной зоне в тоннеле ст. Парнас», — сообщила позже пресс-служба петербургского метрополитена в Telegram.

