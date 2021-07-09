Движение транспорта в центре Москвы ограничили из-за загоревшегося такси

В центре Москвы загорелся автомобиль такси, из-за чего было ограничено движение транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

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Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. Отмечается, что на месте работает пожарная бригада, огонь удалось локализовать.

Движение автомобилей по улице ограничили по трем полосам из пяти в связи с разливом топлива.

О пострадавших информации нет.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПожарМоскваТакси
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