Движение транспорта в центре Москвы ограничили из-за загоревшегося такси

Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. Отмечается, что на месте работает пожарная бригада, огонь удалось локализовать.

Движение автомобилей по улице ограничили по трем полосам из пяти в связи с разливом топлива.

О пострадавших информации нет.