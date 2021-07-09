Движение транспорта в центре Москвы ограничили из-за загоревшегося такси
9 июля 202122:54
В центре Москвы загорелся автомобиль такси, из-за чего было ограничено движение транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. Отмечается, что на месте работает пожарная бригада, огонь удалось локализовать.
Движение автомобилей по улице ограничили по трем полосам из пяти в связи с разливом топлива.
О пострадавших информации нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru